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Завтра вступит в силу закон об обеспечении украинцев доступным жильем

Новина українською →
Украина, Среда 26 мая 2021 11:42
Завтра вступит в силу закон об обеспечении украинцев доступным жильем Фото: закон об обеспечении украинцев доступным жильем завтра вступит в силу (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

В Украине создадут единую организацию с необходимым ресурсом для продолжения программы обеспечения жильем украинцев. Соответствующий закон завтра вступит в силу.

Документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Согласно закону, Государственное ипотечное учреждение присоединится к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ( "Укрфинжилье"). Последнее создали в 2020 году на выполнение задания главы государства по реализации программы "Доступная ипотека".

Документ излагает в новой редакции статью 30 Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2021".

Министерство финансов должно осуществить выпуски облигаций внутреннего государственного займа с последующим приобретением в порядке, определенном Кабинетом министров, в госсобственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии ЧАО "Укрфинжилье".

Закон внес изменения и в приложение №2 к ЗУ о бюджете. Увеличивается плановый показатель государственных внутренних заимствований на 20 млрд гривен. Таким образом в бюджете на этот год предельный объем государственного долга вырастет на 20 млрд гривен.

Также в документе предусмотрели расходы:

  • на закупку новых трамваев для городов Днепр и Кривой Рог в сумме 1,2 млрд гривен,
  • на развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе на приобретение коммунальной техники, в сумме 100 млн гривен по решению Кабинета министров.

По решению Кабмина распределение бюджетных назначений общего фонда госбюджета по программе мер по борьбе с коронавирусом осуществляется на вакцинацию населения и меры по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19. Это решение может предусматривать и определение новых бюджетных программ.

Также правительство может по согласованию с комитетом Верховной рады по вопросам бюджета сокращать расходы госбюджета и предоставлять кредиты из госбюджета на финансирование программы мероприятий по борьбе с COVID-19.

Напомним, Верховная рада приняла этот документ во втором чтении в конце апреля.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил, что кредитный бум в Украине наступит, когда ставки по кредитам, в том числе ипотечным, снизятся до 5% годовых.

Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу доступной ипотеки под 5% годовых.

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