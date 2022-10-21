ua ru
Пт, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

LG планує закрити завод на території Росії, - "Коммерсантъ"

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 21 жовтня 2022 09:26
LG планує закрити завод на території Росії, - "Коммерсантъ" Фото: LG закриє завод на території Росії (lg.com)
Автор: Олександр Білоус

Південнокорейська компанія з виробництва техніки LG Electronics може закрити завод у Підмосков'ї та перенести виробництво до Узбекистану або Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

За даними джерел видання, LG веде переговори в Узбекистані з компанією Artel, на потужностях якої виготовляється техніка Samsung. У Казахстані компанія з 1998 року не працює завод.

Як зазначають експерти, вигідніше буде перенести виробництво до Узбекистану. За словами одного з джерел, частину топ-менеджменту вже релокували до Ташкента. Інше джерело каже, що LG домовляється із владою Казахстану.

Компанія LG призупинила постачання продукції до Росії у березні після російського вторгнення в Україну.

У січні-серпні частка LG в РФ у сегменті пральних машин становила 17% (за той же період 2021 року - 22%), холодильників - 10% (проти 12%), телевізорів – 7,8% (15,2%). Частки продовжують швидко падати.

"ЛГ Электроникс Рус (належить LG Electronics Inc) має земельну ділянку в селищі Дорохово в Московській області площею 102 тис. кв. м На ньому і стоїть завод площею 22 тис. кв. м. У 2021 році виручка склала 1,6 млрд доларів. До кінця 2019 року акумульовані інвестиції в проект досягли 500 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
LG Electronics
NEWS
Окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС, - Зеленський
Окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС, - Зеленський
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде