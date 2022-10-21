LG планирует закрыть завод на территории России, - "Коммерсантъ"

Южнокорейская компания по производству техники LG Electronics может закрыть завод в Подмосковье и перенести производство в Узбекистан или Казахстан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсантъ ".

По данным источников издания, LG ведет переговоры в Узбекистане с компанией Artel, на мощностях которой производится техника Samsung. В Казахстане у компании с 1998 года не работает завод.

Как отмечают эксперты, выгоднее будет перенести производство в Узбекистан. По словам одного из источников, часть топ-менеджмента уже релоцировали в Ташкент. Другой источник говорит, что LG договаривается с властями Казахстана.

Компания LG приостановила поставки продукции в Россию в марте после российского вторжения в Украину.

В январе-августе доля LG в РФ в сегменте стиральных машин составила 17% (за тот же период 2021 года - 22%), холодильников - 10% (против 12%), телевизоров - 7,8% (15,2%). Доли продолжают быстро падать.

ООО "ЛГ Электроникс Рус" (принадлежит LG Electronics Inc) владеет земельным участком в поселке Дорохово в Московской области площадью 102 тыс. кв. м На нем и стоит завод площадью 22 тыс. кв. м. В 2021 году выручка составила 1,6 млрд долларов. До конца 2019 года аккумулированные инвестиции в проект достигли 500 млн долларов.