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LG Electronics прекращает поставки в Россию

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Пятница 18 марта 2022 22:55
LG Electronics прекращает поставки в Россию Фото: LG Electronics прекращает поставки в Россию (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания LG Electronics сообщила о прекращении поставок в Россию. Заявила о поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу LG Electronics.

"LG Electronics останавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по - прежнему предана поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи", - пишет пресс-служба.

Стоит добавить, что компания является одним из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электроники.

Напомним, РБК-Украина писало о компании, которые продолжают работать на территории России зарабатывая кровавые деньги на войне против Украины.

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