Лежали майже рік. На складах Командування медичних сил виявили 30 тисяч турнікетів

Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил в Житомирській області майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США.

За даними міністерства, турнікети було отримано ще у квітні 2023 року, проте тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим - всього 458 одиниць.

"Після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина - уже у військовослужбовців. Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості", - пояснили в МО.

Заступник міністра оборони Юрій Джигир заявив, що завдання внутрішнього аудиту Міноборони - не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу.

В міністерстві додали, що про результати внутрішнього аудиту повідомлено Міністру оборони України Рустему Умєрову.

Перевірки Міноборони

Нагадаємо, раніше Міноборони провело внутрішній аудит у близько сорока військових частинах. Тоді було встановлено, що в Україні було виплачено понад 123 млн гривень бойових виплат громадянам, які не брали участі у бойових діях.

Також аудит Міноборони проводив перевірку тендеру щодо закупівлі обкладинок для папок особових справ. Тоді ціну в 351 гривню за одну визнали завищеною.

Крім того, в одній з військових частин Житомирської області знайшли плати з золотом і сріблом на 65 млн гривень, які не стояли на обліку.

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