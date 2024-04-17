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"Лейкерс" пробилися в перший раунд плей-офф НБА, "Сакраменто" Леня переграв "Голден Стейт"

Фото: Леброн Джеймс радить публіці в Новому Орлеані поглянути на табло (beloitdailynews.com)
Автор: Антон Федорців

"Лос-Анджелес Лейкерс" і "Сакраменто Кінгз" здобули перемоги в плей-ін сезону 2023/24 Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, Західна конференція, плей-ін

"Нью-Орлеан" – "Лейкерс" – 106:110 (34:26, 16:34, 26:23, 30:27)

"Сакраменто" – "Голден Стейт" – 118:94 (31:22, 23:28, 37:26, 27:18)

 

 

"Озерники" на виїзді розібралися з "Нью-Орлеаном". У першій чверті "Пеліканс" зуміли привезти каліфорнійцям 8 очок переваги. Утім, ключовою стала друга 12-хвилинка, де "Лейкерс" фактично зім'яли луїзіанців. "Лос-Анджелес" перевернув гру, відірвавшись на 10 пунктів.

Після великої перерви "Нью-Орлеан" намагався вести гру. Луїзіанці були кращими і в третій, і в завершальній чвертях. Та значного відриву від "Лейкерс" на цих відрізках забезпечити не змогли, відігравши лише 6 очок дефіциту. Зрештою, каліфорнійці перемогли та зіграють з "Денвером" у першому раунді плей-офф.

 

 

Перша половина зустрічі в Сакраменто повторила сценарій з Луїзіани. Якщо в першій чверті "Кінгз" виявилися сильнішими за "Голден Стейт" (+9), то в другій 12-хвилинці поступилися гостям зі Сан-Франциско (-5). Та висіти на волосинці від поразки, як "Лейкерс", команда українця Олексія Леня не захотіла.

"Сакраменто" переграв "Ворріорз" в обох чвертях після великої перерви. Фінальне відставання на 24 очки стало чудовою ілюстрацією для безславного сезону "Голден Стейта". Натомість "Кінгз" позмагаються за вихід у перший раунд плей-офф із "Нью-Орлеаном" у ніч на 20 квітня. Лень зробив 4 підбирання і віддав 1 асист.

До слова, паралельно визначилися всі пари плей-офф НБА сезону за підсумками регулярного чемпіонату.

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