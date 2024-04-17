"Лейкерс" пробились в первый раунд плей-офф НБА, "Сакраменто" Леня обыграл "Голден Стэйт"

НБА, Западная конференция, плей-ин

"Нью-Орлеан" – "Лейкерс" – 106:110 (34:26, 16:34, 26:23, 30:27)

"Сакраменто" – "Голден Стейт" – 118:94 (31:22, 23:28, 37:26, 27:18)

"Озерники" на выезде разобрались с "Нью-Орлеаном". В первой четверти "Пеликанс" сумели привезти калифорнийцам 8 очков преимущества. Впрочем, ключевой стала вторая 12-минутка, где "Лейкерс" фактически смяли луизианцев. "Лос-Анджелес" перевернул игру, оторвавшись на 10 пунктов.

После большого перерыва "Нью-Орлеан" пытался вести игру. Луизианцы были лучше и в третьей, и в завершающей четвертях. Но значительный отрыв от "Лейкерс" на этих отрезках обеспечить не смогли, отыграв лишь 6 очков дефицита. В конце концов калифорнийцы победили и сыграют с "Денвером" в первом раунде плей-офф.

Первая половина встречи в Сакраменто повторила сценарий из Луизианы. Если в первой четверти "Кингз" оказались сильнее "Голдена Стэйта" (+9), то во второй 12-минутке уступили гостям из Сан-Франциско (-5). Но висеть на волоске от поражения в стиле "Лейкерс" команда украинца Алексея Леня не захотела.

"Сакраменто" переиграл "Уорриорз" в обеих четвертях после большого перерыва. Финальное отставание в 24 очка стало великолепной иллюстрацией для бесславного сезона "Голден Стэйта". "Кингз" же посоревнуются за выход в первый раунд плей-офф с "Нью-Орлеаном" в ночь на 20 апреля. Лень сделал 4 подбора и отдал 1 ассист.