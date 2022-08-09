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"Лейкерс" презентовали нетипичную форму для Леброна и Ко в честь юбилея

Фото: Леброн Джеймс и другие будут играть в необычных цветах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В грядущем сезоне "Лос-Анджелес Лейкерс" будет выступать в специальном игровом комплекте в честь 75-летия со дня основания титулованной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

"Лейкерс" показали форму серии Classic Edition. В ней произошел полный отход от привычных цветов калифорнийской команды – фиолетового, золотого и черного.

Новая экипировка посвящена 75-й годовщине со дня основания команды. Новый комплект отсылает к домашнему варианту формы 50-х. Тогда "Лейкерс" еще базировались в Миннеаполисе, а лидером их атак был Джордж Майкен по прозвищу Mr. Basketball.

Основной цвет новой майки "Лос-Анджелеса" – белый. Воротник и контуры под мышками выполнены в желтом и голубом цветах. Автором концепта стал официальный партнер "Лейкерс" Bibigo USA, а изготовил форму Nike.

Прошлый сезон "Лос-Анджелес" завершил на 11-й строчке Западной конференции НБА. "Лейкерс" в седьмой раз за последние 10 сезонов пролетели мимо плей-офф ассоциации.

К слову, экс-форвард "Лейкерс" Медведенко продал чемпионские перстни НБА для помощи Украине.

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