"Лейкерс" презентовали нетипичную форму для Леброна и Ко в честь юбилея

"Лейкерс" показали форму серии Classic Edition. В ней произошел полный отход от привычных цветов калифорнийской команды – фиолетового, золотого и черного.

Новая экипировка посвящена 75-й годовщине со дня основания команды. Новый комплект отсылает к домашнему варианту формы 50-х. Тогда "Лейкерс" еще базировались в Миннеаполисе, а лидером их атак был Джордж Майкен по прозвищу Mr. Basketball.

Основной цвет новой майки "Лос-Анджелеса" – белый. Воротник и контуры под мышками выполнены в желтом и голубом цветах. Автором концепта стал официальный партнер "Лейкерс" Bibigo USA, а изготовил форму Nike.

Прошлый сезон "Лос-Анджелес" завершил на 11-й строчке Западной конференции НБА. "Лейкерс" в седьмой раз за последние 10 сезонов пролетели мимо плей-офф ассоциации.