"Лейкерс" презентували нетипову форму для Леброна та Ко на честь ювілею

"Лейкерс" показали форму серії Classic Edition. У ній стався повний відхід від звичних нині кольорів каліфорнійської команди – фіолетового, золотого та чорного.

Нове екіпірування присвячене 75-й річниці з дня заснування команди. Новий комплект відсилає до домашнього варіанту форми 50-х. Тоді "Лейкерс" ще базувалися в Міннеаполісі, а лідером їхніх атак був Джордж Майкен на прізвисько Mr. Basketball.

Основна барва нової майки "Лос-Анджелеса" – біла. Комірець і контури під пахвами виконані в жовтому та блакитному кольорах. Автором концепту став офіційний партнер "Лейкерс" Bibigo USA, а виготовив форму Nike.

Минулий сезон "Лос-Анджелес" завершив на 11-й сходинці Західної конференції НБА. "Лейкерс" усьоме за останні 10 сезонів пролетіли повз плей-офф асоціації.