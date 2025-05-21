Lexus представив спортивний седан IS 500 Ultimate: розкриті усі характеристики
Чотири роки тому Lexus наділив свій компактний седан потужним двигуном V8 на 5,0 л, представивши модифікацію IS 500 F Sport Performance. Тепер презентована його кульмінаційна спецверсія Lexus IS 500 Ultimate.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Судячи з опису, версія Ultimate майже повторює вітальний варіант Launch Edition. З особливостей – сірий колір кузова Wind, розширений чорний декор та ковані 19-дюймові колеса BBS, що відрізняються зниженою масою та підвищеною жорсткістю.
Салон має двоколірне чорно-червоне оздоблення, сидіння обшиті комбінацією матеріалів NuLuxe і Ultrasuede, при цьому кермо і ручка важеля коробки передач покриті натуральною шкірою. Також спецверсія виділяється червоними ременями безпеки, безліччю пам'ятних табличок та оригінальним циферблатом годинника на передній панелі. Окрім того, у меню медіасистеми зашиті ексклюзивні для виконання Ultimate шпалери та вітальна анімація.
Під капотом жодних змін, і в даному випадку це чудова новина. Lexus IS 500 оснащений атмосферним двигуном V8 на 5,0 літра, який розвиває 479 к.с. та 536 Нм. У компанії називають такий IS останнім седаном з атмосферною "вісімкою".
У парі з двигуном працює восьмиступінчастий "автомат", який відправляє всю тягу на задні колеса через механічний диференціал Torsen. У гальмівній системі встановлені шестипоршневі механізми Brembo. Суперседан Lexus IS 500 Ultimate буде випущений тиражем 500 екземплярів. Ціни оголосять перед стартом продажів восени.
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