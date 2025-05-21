Lexus представил спортивный седан IS 500 Ultimate: раскрыты все характеристики

Четыре года назад Lexus наделил свой компактный седан мощным двигателем V8 на 5,0 л, представив модификацию IS 500 F Sport Performance. Теперь презентована его кульминационная спецверсия Lexus IS 500 Ultimate.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Судя по описанию, версия Ultimate почти повторяет приветственный вариант Launch Edition. Из особенностей - серый цвет кузова Wind, расширенный черный декор и кованые 19-дюймовые колеса BBS, отличающиеся сниженной массой и повышенной жесткостью.

Салон имеет двухцветную черно-красную отделку, сиденья обшиты комбинацией материалов NuLuxe и Ultrasuede, при этом руль и ручка рычага коробки передач покрыты натуральной кожей. Также спецверсия выделяется красными ремнями безопасности, множеством памятных табличек и оригинальным циферблатом часов на передней панели. Кроме того, в меню медиасистемы зашиты эксклюзивные для исполнения Ultimate обои и приветственная анимация.

Под капотом никаких изменений, и в данном случае это отличная новость. Lexus IS 500 оснащен атмосферным двигателем V8 на 5,0 литра, который развивает 479 л.с. и 536 Нм. В компании называют такой IS последним седаном с атмосферной "восьмеркой".

В паре с двигателем работает восьмиступенчатый "автомат", который отправляет всю тягу на задние колеса через механический дифференциал Torsen. В тормозной системе установлены шестипоршневые механизмы Brembo. Суперседан Lexus IS 500 Ultimate будет выпущен тиражом 500 экземпляров. Цены объявят перед стартом продаж осенью.