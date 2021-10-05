На левом берегу Киева строят туннели метро на Троещину

На левом берегу Киева активно ведутся работы по строительству линии метро на Троещину . На территории Русановских садов продолжается обустройство насыпи, возведение опорных конструкций и ограждений, а также прокладка тоннеля метро.

Ранее в интервью "РБК-Украина" Виталий Кличко сообщил, что на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, по которому пройдет линия метро на Троещину, до конца 2021 года должно быть открыто автомобильное движение. По словам Кличко, он поставил жесткое условие, что до конца года автотранспортное сообщение между правым и левым берегом по Подольско-Воскресенскому мосту должно быть открыто. После открытия автомобильного движения планируется продолжать строительство линии метрополитена.