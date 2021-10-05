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На левом берегу Киева строят туннели метро на Троещину

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Киев, Вторник 05 октября 2021 15:43
На левом берегу Киева строят туннели метро на Троещину Фото: на левом берегу столицы строят туннели метро на Троещину (facebook.com/Troieshchyna)
Автор: Наталия Гурковская

На левом берегу Киева активно ведутся работы по строительству линии метро на Троещину. На территории Русановских садов продолжается обустройство насыпи, возведение опорных конструкций и ограждений, а также прокладка тоннеля метро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook киевлянина Анатолия Белухи, опубликовавшего фотографии строительства в группе "Троещина".

"Троещина немного приблизилась к метро", - написал он.

Также проводятся работы по строительству станции метро "Радужная", которая расположится на территории Русановских садов.

Ранее в интервью "РБК-Украина" Виталий Кличко сообщил, что на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, по которому пройдет линия метро на Троещину, до конца 2021 года должно быть открыто автомобильное движение. По словам Кличко, он поставил жесткое условие, что до конца года автотранспортное сообщение между правым и левым берегом по Подольско-Воскресенскому мосту должно быть открыто. После открытия автомобильного движения планируется продолжать строительство линии метрополитена.

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