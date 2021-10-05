На лівому березі Києва будують тунелі метра на Троєщину

На лівому березі Києва активно ведуться роботи з будівництва лінії метра на Троєщину . На території Русанівських садів продовжується облаштування насипу, зведення опорних конструкцій та огорож, а також прокладання тунелю метро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook киянина Анатолія Белухи, що опублікував фотографії з будівництва у групі "Троєщина".

Також проводяться роботи з будівництва станції метро "Райдужна", яка розташується на території Русанівських садів.

"Троєщина трохи наблизилась до метро", - написав він.

Раніше в інтерв’ю "РБК-Україна" Віталій Кличко повідомив, що на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, по якому пройде лінія метро на Троєщину, до кінця 2021 року має буде відкрито автомобільний рух.

За словами Кличка, він поставив жорстку умову, що до кінця року автотранспортне сполучення між правим і лівим берегом по Подільсько-Воскресенському мосту має бути відкрито.

Після відкриття автомобільного руху планується продовжувати будівництво лінії метрополітену.