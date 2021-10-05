ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На лівому березі Києва будують тунелі метра на Троєщину

Новость на русском →
Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 15:43
На лівому березі Києва будують тунелі метра на Троєщину Фото: на лівому березі Києва будують тунелі метро на Троєщину (facebook.com/Troieshchyna)
Автор: Наталія Гурковська

На лівому березі Києва активно ведуться роботи з будівництва лінії метра на Троєщину. На території Русанівських садів продовжується облаштування насипу, зведення опорних конструкцій та огорож, а також прокладання тунелю метро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook киянина Анатолія Белухи, що опублікував фотографії з будівництва у групі "Троєщина".

"Троєщина трохи наблизилась до метро", - написав він.

Також проводяться роботи з будівництва станції метро "Райдужна", яка розташується на території Русанівських садів.

Раніше в інтерв’ю "РБК-Україна" Віталій Кличко повідомив, що на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, по якому пройде лінія метро на Троєщину, до кінця 2021 року має буде відкрито автомобільний рух.

За словами Кличка, він поставив жорстку умову, що до кінця року автотранспортне сполучення між правим і лівим берегом по Подільсько-Воскресенському мосту має бути відкрито.

Після відкриття автомобільного руху планується продовжувати будівництво лінії метрополітену.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ метро
NEWS
Штормове попередження: де буде сильний вітер
Штормове попередження: де буде сильний вітер
DAILY
Віталій Кличко: Я буду вести УДАР на наступні парламентські вибори
Сергій Щербина, Уляна Безпалько Віталій Кличко: Я буду вести УДАР на наступні парламентські вибори