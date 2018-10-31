На лівому березі Києва утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися через перекриття руху на Харківському шосе

У Києві сьогодні вдень, 31 жовтня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах на лівому березі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Так, згідно з даними сервісу, на лівому березі Києва ускладнено рух в районі станцій метро "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", на бульварі Перова, проспекті Визволителів, на Русанівській набережній, вул. Раїси Окіпної, вул. Євгена Сверстюка, Броварському проспекті, проспекті Соборності, проспекті Юрія Гагаріна, в районі Дарницької площі, проспекті Миру, вул. Березняківській, Дніпровській набережній, вул. Фанерній, а також на Харківському шосе від ЖК "Мега Сіті" до вул. Привокзальної.

Крім того, затори спостерігаються і на правому березі. Зокрема, ускладнений рух в районі Шулявського шляхопроводу, вул. Вадима Гетьмана, Чоколівському бульварі, вул. Олександра Довженка, вул. Олени Теліги, на вул. В'ячеслава Чорновола, Повітрофлотському проспекті, вул. Льва Толстого, вул. Жилянській, вул. Саксаганського, в районі Бессарабської площі, а також на мосту Метро.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві сьогодні, 31 жовтня, протестувальники знову заблокували рух по Харківському шосе через відсутність електрики в ЖК "Мега Сіті".

Додамо, також повідомлялося, що в Києві закрили станцію столичного метрополітену "Льва Толстого" через повідомлення про замінування.