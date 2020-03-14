Левіна повинні екстрадувати в Україну в понеділок

Фото: Олексій Левін (скрін slidstvo.info)

Після екстрадиції Левіну мають обрати запобіжний захід

Підозрюваний в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексій Левін повинен бути екстрадований в Україну в понеділок, 16 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За інформацією джерела, "приліт планується в понеділок, якщо нічого не зірветься".

Після прильоту український суд повинен обрати Левіну протягом 48 годин запобіжний захід.

Нагадаємо, співробітники правоохоронних органів Болгарії затримали Левіна 24 січня 2020 року. З початку року в Україні активізувалися слідчі дії у справі про вбивство Гандзюк, десятки обшуків були проведені в Херсонській області, в тому числі, у фігурантів справи. 11 березня Апеляційний суд Бургаса підтвердив рішення першої інстанції про видачу Левіна Україні.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора, екстрадиція Олексія Левіна з Болгарії повинна прискорити розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що зоучастников нападу на Гандзюк переведуть до Києва. Мова йде про п'ятьох виконавців злочину, які відбувають покарання згідно з вироком Покровського районного суду Дніпропетровської області.