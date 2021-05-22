Левандовский побил рекорд Мюллера по числу голов за сезон в Бундеслиге

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский побил рекорд легендарного немца Герда Мюллера по числу голов за сезон в Бундеслиге . В последнем туре чемпионата Германии поляк забил 41-й гол в сезоне, а его "Бавария" победила "Аугсбург" - 5:2.

Левандовскому удалось забить на 90-й минуте встречи с "Аугсбургом". Таким образом он смог побить рекорд Мюллера, который был установлен еще в сезоне 1971/72. Тогда немец, который также выступал за "Баварию", смог забить 40 голов за сезон.

Также Левандовский четвертый раз подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, что также является рекордом. На его счету 41 гол в 29 матчах. У ближайшего преследователя Андре Силвы из "Айнтрахта" 28 голов.

Отметим, по итогам сезона чемпионом стала "Бавария". В топ-4 и право на участие в Лиге чемпионов также попали "Лейпциг", "Боруссия" Дортмунд и "Вольфсбург". Также в еврокубки попали "Айнтрахт", "Байер" и "Унион". Вылетели из Бундеслиги "Шальке" и "Вердер", "Кельн" сыграет в плей-офф за право остаться в элитном дивизионе Германии.