Левандовський побив рекорд Мюллера за кількістю голів за сезон в Бундеслізі

Польський нападник "Баварії" Роберт Левандовський побив рекорд легендарного німця Герда Мюллера за кількістю голів за сезон в Бундеслізі . В останньому турі чемпіонату Німеччини поляк забив 41-й гол у сезоні, а його "Баварія" перемогла "Аугсбург" - 5: 2.

Левандовському вдалося забити на 90-й хвилині зустрічі з "Аугсбургом". Таким чином він зміг побити рекорд Мюллера, який був встановлений ще в сезоні 1971/72. Тоді німець, який також виступав за "Баварію", зміг забити 40 голів за сезон.

Також Левандовський четвертий раз поспіль став найкращим бомбардиром Бундесліги, що також є рекордом. На його рахунку 41 гол в 29 матчах. У найближчого переслідувача Андре Сілви з "Айнтрахта" 28 голів.

Відзначимо, за підсумками сезону чемпіоном стала "Баварія". У топ-4 і право на участь в Лізі чемпіонів також потрапили "Лейпциг", "Боруссія" Дортмунд і "Вольфсбург". Також в єврокубки потрапили "Айнтрахт", "Байєр" і "Уніон". Вилетіли з Бундесліги "Шальке" і "Вердер", "Кельн" зіграє в плей-офф за право залишитися в елітному дивізіоні Німеччини.