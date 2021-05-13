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"Боруссия Д" разгромила "Лейпциг" в финале Кубка Германии

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Берлин, Четверг 13 мая 2021 23:42
"Боруссия Д" разгромила "Лейпциг" в финале Кубка Германии Фото: "шмели" завоевали пятый Кубок Германии в своей истории (twitter.com/BVB)
Автор: Игорь Литвиненко

Дортмундская "Боруссия" стала обладателем Кубка Германии сезона 2020/2021. В финале "шмели" разгромили "Лейпциг" - 4:1.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Дортмундцы открыли счет уже в самом начале поединка - на 5-й минуте отметился Санчо. В середине тайма удвоил преимущество "Боруссии" вернувшийся в строй после травмы Холанн. А уже в компенсированное время к первой половине дубль оформил все тот же Санчо.

Во втором тайме "Лейпциг" один мяч отквитал - гол на счету Ольмо. Но на большее "быков" не хватило. А вот "шмели" забили и четвертый гол - дубль также у Холанна.

Для "Боруссии" это пятая победа в Кубке Германии. А вот для "Лейпцига" этот трофей мог стать первым в недолгой истории - клуб был основан лишь в 2009 году. При этом "быки" уже дважды уступают в финале Кубка. В 2019 году "Лейцпиг" уступил в решающем матче "Баварии".

Напомним, на прошлых выходных "Боруссия" и "Лейпциг" проводили репетицию финала Кубка в Бундеслиге. Тогда также победу праздновали "шмели" - 3:2. При этом, поражение "Лейпцига" позволило досрочно, за два тура до конца чемпионата, оформить чемпионство "Баварии".

Также сегодня состоялся финал Кубка Украины. Победу одержало киевское "Динамо", забив в экстра-тайме "Заре" - 1:0. Победа позволила киевлянам сделать "золотой требл" по итогам сезона - ранее "бело-синие" завоевали Суперкубок страны и "золото" Премьер-лиги.

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