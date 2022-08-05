Левандовски забрал культовый номер "Барселоны"

На "Камп Ноу" прошла презентация польского нападающего. Бомбардир впервые засветил актуальный номер на предстоящий сезон.

Левандовски забрал себе привычную "девятку". Предыдущий владелец классического для центрфорвардов номера – Мемфис Депай – до сих пор остается в составе "блаугранас", хотя менеджмент "Барсы" пытается подыскать нидерландцу новый клуб.

Для поляка 9-й номер стал привычным за годы выступлений в дортмундской "Боруссии", "Баварии" и сборной Польши. В предсезонном турне "Барсы" он выступал под 12-м номером.

В истории каталонцев "девятка" приобрела культовый статус после выступлений за клуб Йохана Кройфа. Также под 9-м номером позже играли Микаэль Лаудруп, Ромарио, Роналдо, Клюйверт, Это'О, Суарес и другие.

Роберт Левандовски перебрался в "Барселону" в середине июля из "Баварии". Примерная стоимость трансфера – 45 млн евро плюс бонусы. Мюнхенцам он отдал 8 лет.