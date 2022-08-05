RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лєвандовскі забрав культовий номер "Барселони"

Фото: Роберт Лєвандовскі під час прес-конференції в "Барселоні" (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорців

Зірковий літній новачок іспанської "Барселони" Роберт Лєвандовскі визначився з ігровим номером у складі команди з Каталонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

На "Камп Ноу" відбулася презентація польського нападника. Бомбардир вперше засвітив актуальний номер на прийдешній сезон.

Лєвандовскі забрав собі звичну "дев'ятку". Попередній власник класичного для центрфорвардів номера – Мемфіс Депай – досі залишається в складі "блаугранас", хоча менеджмент "Барси" намагається підшукати нідерландцю новий клуб.

Для поляка ж 9-й номер став звичним за роки виступів у дортмундській "Боруссії", "Баварії" та збірній Польщі. У передсезонному турне "Барси" він виступав під 12-м номером.

В історії каталонців "дев'ятка" набула культового статусу після виступів за клуб Йохана Кройфа. Також під 9-м номером пізніше грали Мікаель Лаудруп, Ромаріо, Роналдо, Клюйверт, Ето'О, Суарес та інші.

Роберт Лєвандовскі перебрався до "Барселони" в середині липня з "Баварії". Орієнтовна вартість трансферу – 45 млн євро плюс бонуси. Мюнхенцям він віддав 8 років.

До слова, напередодні ПСЖ оформив перехід Санчеша з лав "Лілля".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БарселонаЛевандовскиЧемпіонат Іспанії