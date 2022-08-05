Лєвандовскі забрав культовий номер "Барселони"

Зірковий літній новачок іспанської "Барселони" Роберт Лєвандовскі визначився з ігровим номером у складі команди з Каталонії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
На "Камп Ноу" відбулася презентація польського нападника. Бомбардир вперше засвітив актуальний номер на прийдешній сезон.
Лєвандовскі забрав собі звичну "дев'ятку". Попередній власник класичного для центрфорвардів номера – Мемфіс Депай – досі залишається в складі "блаугранас", хоча менеджмент "Барси" намагається підшукати нідерландцю новий клуб.
Для поляка ж 9-й номер став звичним за роки виступів у дортмундській "Боруссії", "Баварії" та збірній Польщі. У передсезонному турне "Барси" він виступав під 12-м номером.
В історії каталонців "дев'ятка" набула культового статусу після виступів за клуб Йохана Кройфа. Також під 9-м номером пізніше грали Мікаель Лаудруп, Ромаріо, Роналдо, Клюйверт, Ето'О, Суарес та інші.
Роберт Лєвандовскі перебрався до "Барселони" в середині липня з "Баварії". Орієнтовна вартість трансферу – 45 млн євро плюс бонуси. Мюнхенцям він віддав 8 років.
До слова, напередодні ПСЖ оформив перехід Санчеша з лав "Лілля".
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