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"Барселона" согласовала трансфер Левандовски из "Баварии"

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Испания, Воскресенье 17 июля 2022 10:29
"Барселона" согласовала трансфер Левандовски из "Баварии" Фото: Роберт Левандовски начинал готовиться к сезону в "Баварии" (twitter.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорцив

Переход форварда Роберта Левандовски после недель переговоров оформили испанская "Барселона" и мюнхенская "Бавария".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Каталонцы анонсировали переход бомбардира. 17 июля он пройдет медосмотр и после всех формальностей подпишет контракт с "блаугранас".

Ориентировочная стоимость трансфера – 45 млн евро. Левандовски договорился о соглашении с "Барсой" на 3 года. Также контрактом будет предусмотрена опция продления сотрудничества еще на сезон.

Польский нападающий провел в составе "Баварии" 8 сезонов и завоевал все возможные трофеи. Левандовски 8 раз стал чемпионом Германии, выиграл 3 Кубка и 5 Суперкубков страны, триумфовал в Лиге чемпионов 2019/20, Суперкубке УЕФА-2020 и на Клубном чемпионате мира-2020.

Всего за "Баварию" форвард сыграл 375 матчей во всех турнирах, в которых забил 344 мяча и отдал 72 результативных передачи. В кампании 2020/21 Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера по результативности в рамках одного сезона Бундеслиги (41 мяч).

В 2020 году бомбардир являлся главным претендентом на "Золотой мяч". Тем не менее, редакция France Football несправедливо лишила поляка награды, сославшись на "неравные возможности" всех футболистов в ковидный сезон. В то же время Левандовски взял приз The Best от ФИФА в 2020 и 2021 гг.

К слову, ранее "Барселона" подписала бразильца Рафинью из английского "Лидса".

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