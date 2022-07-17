"Барселона" согласовала трансфер Левандовски из "Баварии"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Каталонцы анонсировали переход бомбардира. 17 июля он пройдет медосмотр и после всех формальностей подпишет контракт с "блаугранас".

Ориентировочная стоимость трансфера – 45 млн евро. Левандовски договорился о соглашении с "Барсой" на 3 года. Также контрактом будет предусмотрена опция продления сотрудничества еще на сезон.

Польский нападающий провел в составе "Баварии" 8 сезонов и завоевал все возможные трофеи. Левандовски 8 раз стал чемпионом Германии, выиграл 3 Кубка и 5 Суперкубков страны, триумфовал в Лиге чемпионов 2019/20, Суперкубке УЕФА-2020 и на Клубном чемпионате мира-2020.

Всего за "Баварию" форвард сыграл 375 матчей во всех турнирах, в которых забил 344 мяча и отдал 72 результативных передачи. В кампании 2020/21 Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера по результативности в рамках одного сезона Бундеслиги (41 мяч).

В 2020 году бомбардир являлся главным претендентом на "Золотой мяч". Тем не менее, редакция France Football несправедливо лишила поляка награды, сославшись на "неравные возможности" всех футболистов в ковидный сезон. В то же время Левандовски взял приз The Best от ФИФА в 2020 и 2021 гг.