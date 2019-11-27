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Левандовскі став найкращим бомбардиром "Баварії" в Лізі чемпіонів

Новини » Спорт     27.11.2019 - 10:20
Левандовскі став найкращим бомбардиром "Баварії" в Лізі чемпіонів
Фото: Роберт Левандовскі (fcbayern.com)

На рахунку поляка 46 голів у турнірі

Нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовскі вийшов на перше місце за голами за клуб в матчах Ліги чемпіонів. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Польський форвард забив чотири голи в ворота "Црвени Звезди" (6:0) в матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Таким чином, на рахунку 31-річного польського форварда стало 46 голів у Лізі чемпіонів. Завдяки цьому поляк обійшов Томаса Мюллера, який відзначився 43 голами в розіграшах даного турніру.

Левандовскі став п'ятим гравцем, якому підкорилася позначка в 46 забитих м'ячів в Лізі чемпіонів. Більше нього забивали тільки Кріштіану Роналду (127), Ліонель Мессі (113), Рауль (71) і Карім Бензема (63).

У цьому сезоні за мюнхенську "Баварію" Левандовські, з урахуванням всіх клубних турнірів, забив 27 голів і віддав 1 гольову передачу, провівши 20 матчів.

Нагадаємо, "Баварія", а також ще п'ять клубів гарантували собі участь в плей-офф Ліги чемпіонів-2019/20.

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