Левандовски возглавляет рейтинг, на каком месте Ванат: промежуточные итоги "Золотой Бутсы"-2024/25

За неделю до конца года в рейтинге лучших бомбардиров европейских футбольных чемпионатов лидирует польский нападающий испанской "Барселоны" Роберт Левандовски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt .

Поляк в текущем сезоне забил за "Барсу" в Ла Лиге 16 голов, которые умноженные на коэффициент 2, принесли ему 32 балла в рейтинге.

Вторая позиция - у египетского форварда Мохамеда Салаха, который в английской Премьер-лиге отметился за "Ливерпуль" 15-ю мячами (30 баллов). Третьим идет англичанин Гарри Кейн из немецкой "Баварии". Его результат в Бундеслиге - 14 точных ударов (28 пунктов для рейтинга). Кстати, именно Кейн забрал этот приз по итогам прошлого сезона.

В топ-10 бомбардиров - одно незнакомое имя. 23-летний эстонский форвард Алекс Тамм из клуба "Нымме Калью" наколотил в местном чемпионате аж 28 голов. Это пока лучший результат, если брать собственно забитые мячи. Но уровень эстонской лиги слишком низкий, оценивается в коэффициент 1, поэтому Тамм в общем рейтинге идет четвертым.

Украинская Премьер-лига - с коэффициентом 1,5 - входит в число середняков континентальных чемпионатов. Поэтому 10 голов лучшего бомбардира отечественного первенства - Владислава Ваната из "Динамо" дали ему 15 баллов. А это - лишь 81-е место в общем списке.

В топ-250 входят еще пятеро игроков УПЛ. Алексей Гуцуляк ("Полесье") имеет 13,5 балла (9 голов) - он 128-й. На 153-й строчке Егор Твердохлеб из "Кривбасса" - 12 баллов (8 голов). С таким же показателем в рейтинге представители "Шахтера" - Артем Бондаренко и Георгий Судаков - 162-й и 165-й соответственно. А на 250-й строчке расположился вингер "Полесья" Александр Назаренко - 10,5 балла (7 голов).

В прошлом сезоне среди лидеров рейтинга был украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбик. 24 гола в Ла Лиге позволили ему с 48-ю баллами разделить 5-8 места. Нынешних 5-ти голов (10 баллов) за итальянскую "Рому" недостаточно для попадания даже в топ-250.

"Золотая Бутса": как начисляют баллы

Награда вручается лучшему бомбардиру сезона по результатам исключительно в национальных чемпионатах.

По правилам конкурса - голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2. Для следующих стран, которые занимают в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент - 1,5. А голы, забитые в лигах, расположенных ниже, считаются по номиналу.

Отметим, что сейчас УПЛ скатилась в таблице УЕФА на 23-е место. А по итогам сезона результат может быть еще хуже. Поэтому уже в следующем рейтинге "Золотой бутсы" голы в УПЛ будут считать с коэффициентом 1.