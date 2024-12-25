Від Бех-Романчук до Мудрика: топ-7 найгучніших провалів в українському спорті у 2024 році

Рік, що минає запам'ятався вболівальникам, як гучними тріумфами, так і болючими поразками. Про тріумфи поговоримо згодом. А почнемо з "поганої новини". Згадаємо та постараємось якнайшвидше забути негативні спортивні події-2024.

Великі сподівання цьогоріч були пов'язані, передусім, з головними стартами сезону – Олімпіадою в Парижі та футбольним Євро-2024. Тож, головні події в нашому рейтингу – саме з цих змагань. Але не тільки.

Фото: Марина Бех-Романчук (instagram.com/marynabekh)

7. Марина Бех-Романчук – три роки і два заступи

Одна з найпопулярніших спортсменок України, що з похвальною регулярністю "запалює інтернет", могла відзначитись у Парижі і спортивним досягненням. Після Ігор у Токіо у 2021 році вона змінила дисципліну – перейшла зі стрибків у довжину в потрійний. І наче все йшло добре. "Срібло" чемпіонату світу та "золото" Європейських ігор у 2023-му давали надію на олімпійську медаль. Але два заступи у фіналі перекреслили все. Невтішний підсумок – лише 11-те місце.

Фото: Дар'я Білодід (instagram.com/dariabilodid7)

6. Дар'я Білодід – покарання за пасивність

Ще одна спортивна зірка Інстаграма. Після "бронзи" на Олімпіаді в Токіо змінила вагову категорію: з 48 кг перейшла у 57. У цій вазі напередодні Парижа здобула "золото" на чемпіонаті Європи. Проте на Іграх все закінчилося дуже швидко. У другому колі змагань Білодід поступилась суперниці з Японії: судді дискваліфікували українку, зробивши їй три попередження за пасивність.

Фото: Руслан Ротань (УАФ)

5. Олімпійська збірна з футболу – команда, на яку всім начхати

Тут річ не стільки про спортивний результат (хоча й він не порадував), скільки про ставлення до команди. Яка була радість, коли влітку 2023-го українські футболісти вперше в історії здобули право грати на Олімпіаді. І як усе обернулось, коли дійшло до реальних справ.

УАФ і пальцем не поворухнула, щоб залучити до команди легіонерів (мали право грати, зокрема, Мудрик, Трубін, Забарний). А вітчизняні клуби – відмовлялись відпускати своїх гравців (Судаков, Бражко, Ванат та інші). У підсумку Руслану Ротаню довелося не обирати, а збирати гравців у заявку, а на Олімпіаді виступати без належної підготовки. Недивно, що команда не вийшла з групи.

Фото: Матч Румунія – Україна на Євро-2024 (Getty Images)

4. Збірна України на Євро-2024 – провал "золотого покоління"

Скільки сподівань було напередодні турніру. Адже до Німеччини їхала "найсильніша збірна України в історії". Все рухнуло вже після першої гри. Ганебна поразка від Румунії (0:3) перекреслила надії. І хоча потім була героїчна перемога над Словаччиною (2:1) та нульова нічия з бельгійцями, це не врятувало "синьо-жовтих" від загального провалу. Посівши останнє місце в групі, "золоте покоління" безславно завершило турнір.

Фото: "Динамо" у Лізі Європи (ФК "Динамо")

3. Футбольні клуби в єврокубках – прискорене падіння

Все почалося зі зняття одного з п'яти представників України. СК "Дніпро-1" спочатку заявився до Ліги конференцій, а потім самоліквідувався. Проте УЄФА, рахуючи коефіцієнт, ділить й без того мізерні здобутки України на п'ять. Потім "Полісся" з "Кривбасом" провалили кваліфікацію. Причому криворіжці не зуміли пробитися до двох турнірів.

І, зрештою, "Динамо" та "Шахтар" у основних етапах, м'яко кажучи, не вражають. Особливо кияни, які стали єдиною командою в Лізі Європи, що поступилися у всіх шести осінніх поєдинках. Як результат, в таблиці коефіцієнтів Україна вже скотилася на 23-є місце. І, судячи з усього, це ще не кінець.

Фото: Ілля Ковтун (Getty Images)

2. Ілля Ковтун – справа про хорватський паспорт

21-річний гімнаст, що здобув "срібло" на Олімпіаді в Парижі, міг бути одним з героїв спортивного року. Проте з подачі своєї тренерки Ірини Горбачової став фігурантом скандалу національного масштабу. Тандем фахівчині й підопічного націлився на отримання хорватського громадянства, щоб у майбутньому виступати на міжнародних змаганнях під прапором цієї країни. Сам Ковтун здебільшого мовчить, а Горбачова, схоже, вдається до відвертого шантажу. Справа ще не закінчена. Але як би там не було, осадок, безперечно, залишиться.

Фото: Михайло Мудрик (instagram.com/mmudryk10)

1. Михайло Мудрик – мельдонієва вишенька на торті

Завершився 2024 рік зовсім неприємною новиною. Один з найперспективніших українських футболістів, представник легендарного англійського "Челсі" провалив допінг-тест. У аналізах знайшли мельдоній – речовину, на вживанні якої зловили не одного спортсмена з країн колишнього СРСР. Пробу взяли після одного з матчів збірної України. Тепер, якщо вина буде доведена, "Челсі" може позиватися до УАФ, вимагати компенсацію в самого футболіста. А Мудрик ризикує залишитись поза футболом на довгі чотири роки.