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Лев покинет пост главного тренера сборной Германии после Евро-2020

Автор: РБК-Украина

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев уйдет в отставку после Евро-2020, который перенесен на лето этого года. Он проработал на этом посту 15 лет.

Об этом говорится в сообщении на сайте Немецкого футбольного союза.

"Я делаю этот шаг очень сознательно, я полон гордости и огромной благодарности, но в то же время остаюсь очень мотивированным, когда дело касается предстоящего чемпионата Европы", - заявил Лев.

Он также поблагодарил Немецкий футбольный союз за то, что в течение многих лет организация создавала для него и команды идеальные условия для работы.

Отметим, Йоахим Лев возглавил бундестим 1 августа 2006 года, до этого работал помощником предыдущего тренера Юргена Клинсманна.

За время работы со сборной Германии Лев завоевал серебро чемпионата Европы 2008, бронзу чемпионата мира 2010 и двух чемпионатов Европы 2012 и 2016, а также стал чемпионом мира во время ЧМ-2014 в Бразилии.

Напомним, ранее сообщалось, что испанский Бильбао, шотландский Глазго и ирландский Дублин могут остаться без матчей Евро-2020, поскольку власти пока не гарантируют допуск болельщиков на стадионы из-за пандемии.

Также сообщалось, что фанатам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020.

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Новости Украины ГерманияЕвро-2020Футбол
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