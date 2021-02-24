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Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020

Новина українською → Европа, Среда 24 февраля 2021 19:48
Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020 Фото: трофей Евро-2020 (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Болельщикам, которые купили билеты на матчи чемпионата Европы-2020, могут разрешить поехать в другие страны, чтобы увидеть матчи турнира. Итоговые решения касательно ситуации с болельщиками еще не приняты.

Об этом заявил медицинский советник турнира Даниэль Кох в интервью Reuters.

Он заявил, что Евро-2020 обязательно состоится в этом году. Для допуска болельщиков на матчи рассматриваются различные сценарии, которые будут зависеть от ситуации с пандемией коронавируса и вакцинацией.

"Пока сложно говорить об этом. Посмотрим, какая ситуация будет и какие требования у стран. Но надеюсь, что частично путешествия будут возможны, ведь, в конце концов, реальное значение имеют не сами путешествия. Основная проблема в том, чтобы сдерживать распространение вируса - выявлять случаи заражения, поиск цепочки контактов и соблюдение социальной дистанции", - сказал Кох.

Доктор также допустил, что в итоге на турнире стадионы могут быть заполнены больше чем на 30% от вместимости, ведь такое количество мест заполняли некоторые страны еще прошлой осенью, в разгар пандемии.

В январе сообщалось, что все 12 городов подтвердили УЕФА намерение провести чемпионат Европы по футболу, перенесенного из-за пандемии коронавируса на 2021 год, по ранее утвержденному расписанию. Такое решение было утверждено по итогам встречи сторон.

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