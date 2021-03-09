RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Льов залишить пост головного тренера збірної Німеччини після Євро-2020

Автор: РБК-Україна

Головний тренер збірної Німеччини з футболу Йоахім Льов піде у відставку після Євро-2020, який перенесений на літо цього року. Він пропрацював на цій посаді 15 років.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Німецького футбольного союзу.

"Я роблю цей крок свідомо, я сповнений гордості і величезної подяки, але в той же час залишаюся дуже мотивованим, коли справа стосується майбутнього чемпіонату Європи", - заявив Льов.

Він також подякував Німецькому футбольному союзу за те, що протягом багатьох років організація створювала для нього і команди ідеальні умови для роботи.

Зазначимо, Йоахім Льов очолив бундестім 1 серпня 2006 року, до цього працював помічником попереднього тренера Юргена Клінсманна.

За час роботи зі збірною Німеччини Льов завоював срібло чемпіонату Європи 2008, бронзу чемпіонату світу 2010 і двох чемпіонатів Європи 2012 та 2016, а також став чемпіоном світу під час ЧС-2014 в Бразилії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іспанський Більбао, шотландський Глазго та ірландський Дублін можуть залишитися без матчів Євро-2020, оскільки влада поки не гарантує допуск вболівальників на стадіони через пандемію.

Також повідомлялося, що фанатам можуть дозволити відвідувати інші країни для поїздок на матчі Євро-2020.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГерманияЄвро-2020Футбол
Читайте також
Президент "Олімпіка" заявив про системну проблему суддівства в УПЛ
Прогноз погоди