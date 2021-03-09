Льов залишить пост головного тренера збірної Німеччини після Євро-2020

Головний тренер збірної Німеччини з футболу Йоахім Льов піде у відставку після Євро-2020, який перенесений на літо цього року. Він пропрацював на цій посаді 15 років.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Німецького футбольного союзу .

"Я роблю цей крок свідомо, я сповнений гордості і величезної подяки, але в той же час залишаюся дуже мотивованим, коли справа стосується майбутнього чемпіонату Європи", - заявив Льов.

Він також подякував Німецькому футбольному союзу за те, що протягом багатьох років організація створювала для нього і команди ідеальні умови для роботи.

Зазначимо, Йоахім Льов очолив бундестім 1 серпня 2006 року, до цього працював помічником попереднього тренера Юргена Клінсманна.

За час роботи зі збірною Німеччини Льов завоював срібло чемпіонату Європи 2008, бронзу чемпіонату світу 2010 і двох чемпіонатів Європи 2012 та 2016, а також став чемпіоном світу під час ЧС-2014 в Бразилії.