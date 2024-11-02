Летять низько та хвилями. В КМВА пояснили тактику Росії під час атак дронів на Київ

"Зараз вони застосовують саме таку тактику, коли на місто "Шахеди" заходять на низьких висотах, а атаки йдуть хвилями. Вони намагаються крутитись в певних зонах, щоб привертати увагу сил ППО", - сказав речник КМВА.

Шаманов пояснив, що основна мета тактики полягає у тому, щоб максимально заплутати сили та засоби протиповітряної оборони. Тобто, ворог намагається зробити так, аби українські мобільні групи переміщувались, і таким чином, окупанти могли створити собі коридор для проходу наступних хвиль дронів, які летять на столилю.

"Це постійне намагання виявити слабкі місця ППО і виявити, де саме вона знаходиться, щоб наступні хвилі ці локації обійшли", - додав він.