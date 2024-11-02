Летят низко и волнами. В КГВА объяснили тактику России во время атак дронов на Киев

"Сейчас они применяют именно такую тактику, когда на город "Шахеды" заходят на низких высотах, а атаки идут волнами. Они пытаются крутиться в определенных зонах, чтобы привлекать внимание сил ПВО", - сказал спикер КГВА.

Шаманов объяснил, что основная цель тактики состоит в том, чтобы максимально запутать силы и средства противовоздушной обороны. То есть, враг пытается сделать так, чтобы украинские мобильные группы перемещались, и таким образом, оккупанты могли создать себе коридор для прохода следующих волн дронов, которые летят на столилю.

"Это постоянная попытка выявить слабые места ПВО и обнаружить, где именно она находится, чтобы следующие волны эти локации обошли", - добавил он.