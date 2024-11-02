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Летят низко и волнами. В КГВА объяснили тактику России во время атак дронов на Киев

Фото: тактика РФ имеет цель запутать ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские военные фактически каждый день атакуют Киев дронами. Для этого враг применяет определенную тактику, чтобы запутать силы и средства ПВО.

Об этом заявил спикер Киевской городской военной администрации (КГВА) Михаил Шаманов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Сейчас они применяют именно такую тактику, когда на город "Шахеды" заходят на низких высотах, а атаки идут волнами. Они пытаются крутиться в определенных зонах, чтобы привлекать внимание сил ПВО", - сказал спикер КГВА.

Шаманов объяснил, что основная цель тактики состоит в том, чтобы максимально запутать силы и средства противовоздушной обороны. То есть, враг пытается сделать так, чтобы украинские мобильные группы перемещались, и таким образом, оккупанты могли создать себе коридор для прохода следующих волн дронов, которые летят на столилю.

"Это постоянная попытка выявить слабые места ПВО и обнаружить, где именно она находится, чтобы следующие волны эти локации обошли", - добавил он.

Напомним, что сегодня рано утром, 2 ноября, оккупанты вновь пытались атаковать Киев беспилотниками. Силам ПВО удалось обезвредить все дроны, которые угрожали столице. Прямых попаданий в городе не было, однако обломки дронов спровоцировали пожар верхних этажей многоэтажке в Святошинском районе. Кроме того, облаками БпЛА упали в Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском районах.

Подробнее о последствиях атаки РФ на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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