Летом украинские пограничники проведут совместные учения с военными Британии

Летом 2021 года Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) примет участие в украинско-британских учениях "COSSACK MACE - 2021". Их проведут на базе одного из учебных центров Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
В рамках учений предполагается совместное планирование и выполнение операций батальйонно-тактического уровня.
Ожидается, что учения позволят улучшить слаженность действий украинских военных подразделений и подразделений НАТО во время оборонительных и наступательных операций.
В частности, планируется отработка оперативной совместимости многонациональных штабов, изучение процесса принятия военных решений (МDMP), проведение оборонительных и наступательных операций под руководством многонациональных штабов.
"Также учения позволят имплементировать лучшие практики ведения операций с учетом опыта, который украинские вооруженные формирования получили во время проведения ООС (АТО)", - говорится в сообщении.
Ранее Украина призвала Британию удвоить всестороннее сдерживание России из-за стягивания российских войск к украинской границе.
Напомним, в Офисе президента заявляли, что организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО будет способствовать стабилизации ситуации безопасности в регионе.
РБК-Украина писало, что Россия стягивает войска к границе Украины и готовится таким образом к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.