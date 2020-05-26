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Влітку Ryanair відновить лише половину маршрутів з України

Новини » Коронавірус     26.05.2020 - 15:52
Влітку Ryanair відновить лише половину маршрутів з України
Фото: літак Ryainair (flickr)

Ще 17 напрямків будуть перезапущені

Ірландський лоукостер Ryanair планує відновити влітку половину маршрутів з України. Також компанія планує восени перезапустити 17 напрямків.

Про це повідомляє Avianews.

Так, лоукостер відновить тільки 24 з 47 українських маршрутів, ще шість напрямків повністю зняла з продажу: по два маршрути з Києва та Львова і по одному з Харкова та Херсона.

Так, з Києва влітку плануються польоти по 15 маршрутами з 25, з Львова - по трьох з семи, з Одеси - по чотирьох з семи, з Харкова - по одному з п'яти і з Херсона - по одному з трьох.

Наголошується, що майже всі польоти планується здійснювати два рази на тиждень. Польоти один раз в тиждень будуть виконуватися по маршрутах з Києва в Пафос і Валенсію, з Львова в Дюссельдорф-Веце. Три рази в тиждень Ryanair буде літати з Києва до Відня, чотири рази на тиждень - з Києва в Штутгарт.

Нагадаємо, Україна відкриє авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу з 15 червня.

Крім того, Україна і Грузія планують відновити регулярні пасажирські авіаперевезення з 1 липня.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Ryanair
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