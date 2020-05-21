Летом призовут на военную службу 500 офицеров запаса

На военную службу в июне-июле этого года призовут 500 офицеров запаса. Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Иван Руснак.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Как сообщается, приказ был подписан 19 мая. Согласно ему, по 16 военно-учетным специальностям будут подлежать призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеющие высшее образование не ниже бакалавра и не проходившие военную службу.

Офицеры будут назначены на должности слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях учреждений высшего образования для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев. Саму же подготовку призванных офицеров на курсах переподготовки и повышения квалификации планируется начать со 2 июля 2020 года.

После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности военных частей ВСУ.

Как отмечается, на призванных офицеров будет распространяться пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту. Кроме того, за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности.

Напомним, ранее РБК-Уркаїна сообщало, что ВСУ допускают повторный перенос весеннего призыва.