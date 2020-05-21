Влітку призвуть на військову службу 500 офіцерів запасу

На військову службу у червні-липні цього року призвуть 500 офіцерів запасу. Відповідний наказ підписав міністр оборони України Іван Руснак.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомляється, наказ був підписаний від 19 травня. Відповідно до нього, за 16 військово-обліковими спеціальностями підлягатиме призову 500 офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та не проходили військову службу.

Офіцерів буде призначено на посади слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти для проходження обов’язкової підготовки протягом трьох місяців. Саму ж підготовку призваних офіцерів на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації планується розпочати з 2 липня 2020 року.

Після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади до військових частин ЗСУ.

Як зазначається, на призваних офіцерів буде розповсюджуватись пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом. Крім того, за ними зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Нагадаємо, раніше РБК-Уркаїна повідомляло, що ЗСУ допускають повторне перенесення весняного призову.