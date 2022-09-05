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Літо 2022 року в Києві увійшло до п’ятірки найтепліших в історії

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 12:35
Літо 2022 року в Києві увійшло до п’ятірки найтепліших в історії Фото: літо в Києві увійшло до п’ятірки найтепліших (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня температура повітря літа 2022 року в Києві склала 21,6 градусів тепла, що на 1,2 градусів перевищило кліматичну норму і забезпечило п’яту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми мав червень.

Найхолодніше було 18 липня, коли температура під ранок опустилась до 11,5 градусів тепла, а найспекотнішим та рекордним виявилось 29 червня, коли температура після полудня піднялась до 34,4 градусів тепла.

За літо встановлено вісім температурних рекордів, більшість з них, чотири, у червні, зазначили в обсерваторії.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 142 мм, або 72 % кліматичної норми. Воно ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.

Нагадаємо, серпень став дев’ятим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень. Середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала 22,3 градусів тепла, що на 1,9 градусів вище за кліматичну норму.

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