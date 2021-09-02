Лето 2021 года заняло второе место среди самых жарких в Киеве за историю наблюдений

Как отмечается в сообщении, лето 2010 года остается рекордсменом не только в столице, но и в Украине.

В 2021 году наибольшее положительное отклонение от климатической нормы их трех месяцев лета біыло в июле, который поделил вторую позицию среди самых жарких за последние 140 лет.

Холоднее всего было в начале календарного лета 1 июня, когда температура под утро опустилась до 7,4 градусов тепла, а самым жарким оказалось 24 июня, когда температура после полудня поднялась до 35,5 градусов тепла. За лето установлено 14 температурных рекордов, большинство из них, десять, в июне.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 77% климатической нормы, оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.