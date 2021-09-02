Літо 2021 року посіло друге місце серед найспекотніших у Києві за історію спостережень

Середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала 22,3 градусів тепла. Це на 1,9 градусів перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
Як зазначається в повідомленні, літо 2010 року залишається рекордсменом не лише у столиці, а й в Україні.
У 2021 році найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми з трьох місяців літа мав липень, який поділив другу позицію серед найтепліших за останні 140 років.
Найхолодніше було на початку календарного літа 1 червня, коли температура під ранок опустилась до 7,4 градусів тепла, а найспекотнішим виявилось 24 червня, коли температура після полудня піднялась до 35,5 градусів тепла. За літо встановлено 14 температурних рекордів, більшість з них, десять, у червні.
Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 77% кліматичної норми, воно ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.
Нагадаємо, середньомісячна температура повітря у серпні 2021 року в Києві склала 21,1 градусів тепла. Це на 0,7 градусів вище за кліматичну норму.