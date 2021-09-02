Літо 2021 року посіло друге місце серед найспекотніших у Києві за історію спостережень

Як зазначається в повідомленні, літо 2010 року залишається рекордсменом не лише у столиці, а й в Україні.

У 2021 році найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми з трьох місяців літа мав липень, який поділив другу позицію серед найтепліших за останні 140 років.

Найхолодніше було на початку календарного літа 1 червня, коли температура під ранок опустилась до 7,4 градусів тепла, а найспекотнішим виявилось 24 червня, коли температура після полудня піднялась до 35,5 градусів тепла. За літо встановлено 14 температурних рекордів, більшість з них, десять, у червні.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 77% кліматичної норми, воно ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.