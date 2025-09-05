Летів до Словаччини. У Львівській області Су-31 аварійно сів у полі, - ЗМІ

Су-31

Розробку літака Су-31 розпочали 1991 року як одномісну версію Су-29, оснащену потужнішим двигуном. Перший політ прототипу Su-29T відбувся в червні 1992 року, серійне виробництво стартувало в 1994-му.

Су-31 приводиться в рух дев'ятициліндровим повітряно-охолоджуваним поршневим двигуном потужністю близько 400 к. с. (298 кВт) і розвиває максимальну швидкість приблизно 450 км/год, практична стеля - 4 000 м, дальність польоту - до 1 100 кілометрів.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в авіакатастрофі загинув військовий льотчик Сергій Бондар.

Він керував літаком МіГ-29 і загинув під час заходу на посадку після виконання бойового завдання.