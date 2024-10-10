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"Летів понад 150 км/год". На Волині водій викликав поліцію, бо його "переслідували" копи

Водій з ознаками наркотичного сп'яніння намагався втекти від поліції й телефонував "102" (фото: facebook.com/policesumy)
Автор: Ірина Костенко

У середу, 9 жовтня, водій з ознаками наркотичного сп'яніння, який їхав з Волинської в Рівненську область, зателефонував у службу екстреного виклику поліції "102" через те, що його нібито "переслідували" патрульні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького у Facebook.

Що відомо про "пригоди" водія-втікача

За словами посадовця, вночі у Волинській області - на дорожній станції патрульної поліції - зупинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння.

"Але той вирішив, що втекти від поліцейських - це хороша ідея, тому рушив в напрямку Рівного", - додав Білошицький.

Він зазначив, що рівненські патрульні одразу ж отримали орієнтування про втікача.

"Водій летів 150+ км/год, тому поліцейські припустили, що їхатиме він центральною вулицею міста й створили штучний затор. За декілька хвилин водій-втікач вже був у Рівному", - розповів правоохоронець.

Він зауважив, що паралельно чоловік "встиг зателефонувати на "102", повідомити про швидкість, з якою рухається, і про поліцейські авто, які його переслідують".

"Оскільки діватися було нікуди, він зменшив швидкість та зупинився. Проходити огляд на стан сп'яніння відмовився. Проте, всі "плюшки" за 5-зірочок погоні все ж отримав", - підсумував Білошицький і закликав українців не наслідувати цей вчинок.

Допис Білошицького (скриншот: facebook.com/Bilosh)

Насамкінець перший заступник ;начальника Департаменту патрульної поліції опублікував відео з місця події.

 

Ігнорування вимог поліції

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких випадках представники поліції мають право вимагати від водіїв зупинити транспортний засіб та як саме вони мають повідомити людину за кермом про необхідність зупинитися.

Якщо ж водій ігнорує таке прохання правоохоронця, їй загрожує штраф і в деяких випадках - навіть тимчасове позбавлення посвідчення водія.

Читайте також, чи можна оскаржити результати алкотестера і штраф за п'яну їзду.

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