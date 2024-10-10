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"Летел свыше 150 км/ч". На Волыни водитель вызвал полицию, потому что его "преследовали" копы

Водитель с признаками наркотического опьянения пытался сбежать от полиции и звонил "102" (фото: facebook.com/policesumy)
Автор: Ирина Костенко

В среду, 9 октября, водитель с признаками наркотического опьянения, который ехал из Волынской в ​​Ровенскую область, позвонил в службу экстренного вызова полиции "102" из-за того, что его якобы "преследовали" патрульные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого в Facebook.

Что известно о "приключениях" беглого водителя

По словам чиновника, ночью в Волынской области - на дорожной станции патрульной полиции - остановили водителя с признаками наркотического опьянения.

"Но тот решил, что убежать от полицейских - это хорошая идея, поэтому двинулся в направлении Ровно", - добавил Белошицкий.

Он отметил, что ровенские патрульные сразу же получили ориентировку о беглеце.

"Водитель летел 150+ км/ч, поэтому полицейские предположили, что ехать он будет по центральной улице города и создали искусственную пробку. Через несколько минут беглый водитель уже был в Ровно", - рассказал правоохранитель.

Он отметил, что параллельно мужчина "успел позвонить на "102", сообщить о скорости, с которой двигается, и о полицейских авто, которые его преследуют".

"Поскольку деваться было некуда, он сбавил скорость и остановился. Проходить осмотр на состояние опьянения отказался. Тем не менее, все "плюшки" за 5-звездочек погони все же получил", - подытожил Белошицкий и призвал украинцев не подражать этому поступку.

Пост Белошицкого (скриншот: facebook.com/Bilosh)

В заключение первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции опубликовал видео с места происшествия.

 

Игнорирование требований полиции

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких случаях представители полиции имеют право требовать от водителей остановить транспортное средство и как именно они должны уведомить человека за рулем о необходимости остановиться.

Если же водитель игнорирует такую просьбу правоохранителя, ему грозит штраф и в некоторых случаях - даже временное лишение водительского удостоверения.

Читайте также, можно ли обжаловать результаты алкотестера и штраф за пьяную езду.

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