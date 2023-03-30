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Летів у напрямку Чернігова. Прикордонники показали відео зі збитим "шахедом"

Фото: українські прикордонники знищили російський БПЛА, що прямував в бік Чернігова (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українським прикордонникам вдалося збити російського "шахеда", який летів у напрямку Чернігова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Зокрема, військові вчергове довели, що безпілотники все ж реально збивати стрілецькою зброєю, проте головним успіхом завдячують злагодженій роботі команди.

"Емоції били через край, а зараз розуміємо, що це чиїсь врятовані життя", - зізнаються бійці ДПСУ.

Як повідомлялося, українські військові 28 березня збили у Чернігівській області російський "Шахед". Дрон-камікадзе вразили неподалік кордону. Вранці уламки було виявлено у лісовому масиві.

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