Летів у напрямку Чернігова. Прикордонники показали відео зі збитим "шахедом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Емоції били через край, а зараз розуміємо, що це чиїсь врятовані життя", - зізнаються бійці ДПСУ.

Зокрема, військові вчергове довели, що безпілотники все ж реально збивати стрілецькою зброєю, проте головним успіхом завдячують злагодженій роботі команди.

Як повідомлялося, українські військові 28 березня збили у Чернігівській області російський "Шахед". Дрон-камікадзе вразили неподалік кордону. Вранці уламки було виявлено у лісовому масиві.

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