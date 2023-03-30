Летел в направлении Чернигова. Пограничники показали видео со сбитым "шахедом"

Украинским пограничникам удалось сбить российский "шахед", летевшего в направлении Чернигова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
В частности, военные в очередной раз доказали, что беспилотники все же реально сбивать стрелковым оружием, однако главным успехом благодарны слаженной работе команды.
"Эмоции били через край, а сейчас понимаем, что это чьи-то спасенные жизни", - признаются бойцы ГПСУ.
Как сообщалось, украинские военные 28 марта сбили в Черниговской области российский "Шахед". Дрон-камикадзе поразили недалеко от границы. Утром обломки были обнаружены в лесном массиве.
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