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"Летів у бік ТЕЦ": у російській Тульській області впав безпілотник

Фото: у російській Тульській області впав безпілотник (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Тульській області РФ заявили про падіння безпілотника. Він нібито "летів у бік ТЕЦ", але його збили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ і Telegram-канали.

"Безпілотний літальний апарат виявили у лісосмузі у Щекінському районі Тульської області", - пишуть прокремлівські медіа.

Тим часом Telegram-канал Mash інформує, безпілотник нібито летів у бік Першотравневої ТЕЦ, що входить до складу виробника азотних добрив та нафтохімічної продукції "Щекиназот".

Попередньо, БПЛА збили. Постраждалих чи пошкоджень внаслідок його падіння, за даними росіян, нібито немає.

Нагадаємо, нещодавно в Брянській області заявили про атаку безпілотника на військкомат у Новозибкові. Там пролунав потужний вибух.

Додамо, до цього росіяни заявляли, що українські безпілотники нібито намагались атакувати Бєлгородський аеропорт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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