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Летить прямо у ворожі бліндажі: прикордонники показали знищення позицій окупантів (відео)

Україна, Вівторок 07 травня 2024 10:07
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Летить прямо у ворожі бліндажі: прикордонники показали знищення позицій окупантів (відео) Фото: прикордонники знищуюють позиції окупантів на фронті (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники провели серію вдалих влучань по позиціях окупантів із дронів та міномету. Результати своєї роботи вони показали у відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як зазначається в повідомленні, на відео працюють прикордонники-аеророзвідники бригади "Помста".

"Закидають скиди точнісінько в бліндажі та корегують роботу міномета по ворожих позиціях", - йдеться в повідомленні.

Так, згідно із відео, українські захисники тільки на даному відео влучними попаданнями знищили близько десятка позицій окупантів, які розмістились у лісосмугах на точках фронту, де ведуться активні бойові дії.

Відео знищення сил окупантів

Нагадаємо, напередодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео знищення росіян на фронті в Україні.

Перед цим відео знищення техніки і десанту окупантів у Донецькій області показали бійці ЗСУ.

Також напередодні ССО вдалось спалити ворожий склад боєприпасів і групу окупантів за допомогою дронів.

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