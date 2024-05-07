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Летит прямо во вражеские блиндажи: пограничники показали уничтожение позиций оккупантов (видео)

Украина, Вторник 07 мая 2024 10:07
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Летит прямо во вражеские блиндажи: пограничники показали уничтожение позиций оккупантов (видео) Фото: пограничники уничтожают позиции оккупантов на фронте (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники провели серию удачных попаданий по позициям оккупантов из дронов и миномета. Результаты работы они показали в видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отмечается в сообщении, на видео работают пограничники-аэроразведчики бригады "Месть".

"Закидывают сбросы точь-в-точь в блиндажи и корректируют работу миномета по враждебным позициям", - говорится в сообщении.

Так, согласно видео, украинские защитники только на данном видео точными попаданиями уничтожили около десятка позиций оккупантов, которые разместились в лесополосах на точках фронта, где ведутся активные боевые действия.

Видео уничтожения сил оккупантов

Напомним, накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео уничтожения россиян на фронте в Украине.

Перед этим видео уничтожение техники и десанта оккупантов в Донецкой области показали бойцы ВСУ.

Также накануне ССО удалось сжечь вражеский состав боеприпасов и группу кафиров с помощью дронов.

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