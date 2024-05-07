Летит прямо во вражеские блиндажи: пограничники показали уничтожение позиций оккупантов (видео)
Украинские пограничники провели серию удачных попаданий по позициям оккупантов из дронов и миномета. Результаты работы они показали в видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Как отмечается в сообщении, на видео работают пограничники-аэроразведчики бригады "Месть".
"Закидывают сбросы точь-в-точь в блиндажи и корректируют работу миномета по враждебным позициям", - говорится в сообщении.
Так, согласно видео, украинские защитники только на данном видео точными попаданиями уничтожили около десятка позиций оккупантов, которые разместились в лесополосах на точках фронта, где ведутся активные боевые действия.
Видео уничтожения сил оккупантов
Напомним, накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео уничтожения россиян на фронте в Украине.
Перед этим видео уничтожение техники и десанта оккупантов в Донецкой области показали бойцы ВСУ.
Также накануне ССО удалось сжечь вражеский состав боеприпасов и группу кафиров с помощью дронов.