Летить на 900 км і дешевше ракети: британська компанія створила дрон за технологіями Формули-1

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Дрон розвиває до 750 км/год, що ставить TigerShark в один ряд із найшвидшими дронами-камікадзе у своєму класі. Дальність становить до 900 км автономного польоту без прив'язки до супутникової навігації

становить до 900 км автономного польоту без прив'язки до супутникової навігації Автономність. Навігація в умовах глушіння GPS працює завдяки інерціальній системі та картографуванню місцевості

Навігація в умовах глушіння GPS працює завдяки інерціальній системі та картографуванню місцевості Виробництво. Старт серійних поставок запланований на жовтень 2026 року, дрон вироблятимуть у Британії на експорт союзникам.

Швидкість Формули-1 у небі: на що здатен TigerShark

Компанія MGI Engineering, що базується в Оксфордширі, представляє TigerShark як швидкісний одноразовий ударний засіб (one-way effector). Йдеться про дрон, який летить до цілі, вражає її та не повертається назад, фактично виконуючи функцію крилатої ракети.

За характеристиками, які оприлюднила компанія, TigerShark розвиває максимальну швидкість 750 км/год і долає до 900 км на крейсерській швидкості з модульним бойовим навантаженням у 300 кг. Заряд можна конфігурувати як для ураження цілей вибухом, так і для завдань радіоелектронної боротьби - придушення сенсорів і систем зв'язку противника.

Дрон здатен діяти повністю автономно навіть в умовах, коли супутникові сигнали заглушені або підмінені: за навігацію відповідає поєднання інерціальної системи та безкоординатного картографування місцевості, розроблене у партнерстві з компанією Auterion, що постачає програмне забезпечення для автономного польоту TigerShark.

Запуск здійснюється з наземної мобільної пускової установки за допомогою ракетного прискорювача, після чого політ підтримують два турбореактивні двигуни - це дозволяє застосовувати безпілотник залпом, перевантажуючи системи ППО противника кількома цілями одночасно.

Проєкт Brakestop і конкуренти: навіщо Британії свій дрон-камікадзе

Розробка TigerShark відбувається в рамках британської урядової програми Project Brakestop, яка має пришвидшити створення далекобійних автономних ударних систем через тісну співпрацю Міністерства оборони з приватними компаніями.

MGI Engineering вже отримала контракт на розробку в межах цієї програми та представила дрон на профільному заході Project Brakestop у червні 2026 року за участю міністра оборони Британії. За контракт на серійне виробництво компанія конкурує щонайменше з двома іншими розробками - Crossbow від MBDA UK та SkyLance від Rotron Aerospace.

Вперше TigerShark представили публічно на виставці DSEI в Лондоні у вересні 2025 року, позиціонуючи його як дешевшу альтернативу крилатим ракетам на тлі занепокоєння західних армій швидкістю поповнення дорогих боєприпасів під час затяжного конфлікту.

Перші льотні випробування відбулися у квітні 2026 року. За словами очільника Auterion, це було першим успішним випробуванням системи такого класу у Європі за понад десятиліття - TigerShark належить до важкої категорії Group 4 серед безпілотних літальних апаратів.

MGI планує нарощувати виробництво в четвертому кварталі 2026 року та у 2027-му, а дрон вироблятимуть повністю у Британії з можливістю експорту союзним країнам.