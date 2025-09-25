Летить на 2 000 км: Індія вперше успішно випробувала балістичну ракету (відео)

Ракета середньої дальності нового покоління здатна вражати цілі на відстані до 2000 км та оснащена низкою сучасних технологій.

Випробування відбулося за допомогою спеціально розробленої мобільної пускової установки на залізничній базі, що дозволяє транспортувати ракетний комплекс по мережі залізниць та здійснювати запуск у будь-який час і за складних погодних умов.

За словами Сінгха, успішний старт став важливою віхою для оборонних спроможностей Індії. Він також привітав Організацію оборонних досліджень і розробок, командування стратегічних сил та Збройні сили з проведенням випробування.

У міністерстві оборони зазначили, що цей запуск поставив Індію до кола держав, які володіють технологією контейнерних систем запуску з рухомих залізничних платформ.