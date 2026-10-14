Летіло понад 900 дронів: Україна вгатила по 20 регіонах РФ

У ворожому оборонному відомстві заявили, що Україна розпочала повітряний напад на Росію близько 20:00 13 жовтня. Також там додали, що він тривав до 08:00 14 жовтня.

МО РФ традиційно не розкриває, яку кількість дронів ЗСУ зстосували під час нової масованої атаки. Попри це, зі звіту російського Міноборони зрозуміло, що йдеться про понад 900 одиниць.

Також стверджується, що чергові сили ППО РФ нібито знешкодили 902 українські безпілотники над територіями:

Бєлгородської області;

Брянської області;

Волгоградської області;

Воронезької області;

Володимирської області;

Калузької області;

Курської області;

Липецької області;

Новгородської області;

Орловської області;

Ростовської області;

Рязанської області;

Саратовської області;

Смоленської області;

Тверської області;

Тульської області;

Московського регіону;

Краснодарського краю;

Ставропольського краю;

окупованого Криму;

акваторії Азовського моря.

Варто зазначити, що Сили оборони України спрямували більшість своїх ударних дронів саме на Москву та столичний регіон.

За словами мера столиці РФ Сергія Собяніна, йдеться про 493 БпЛА.

Прокремлівське росЗМІ "ТАСС" підрахувало, що вночі 14 жовтня Україна здійснила одну з наймасштабніших атак на Москву та регіон за останні два роки.

Ба більше, відомо, що через загрозу атак безпілотників у Москві тимчасово зупиняли роботу аеропортів Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський. Найдовше не працювало Внуково - понад вісім годин. Пасажирів зняли з усіх рейсів.