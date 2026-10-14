Летело более 900 дронов: Украина ударила по 20 регионам РФ

Во вражеском оборонном ведомстве заявили, что Украина начала воздушное нападение на Россию около 20:00 13 октября. Также там добавили, что оно продлилось до 08:00 14 октября.

МО РФ традиционно не раскрывает, какое количество дронов ВСУ применили во время новой массированной атаки. Несмотря на это, из отчета российского Минобороны ясно, что речь идет о более чем 900 единицах.

Также утверждается, что силы ПВО РФ якобы обезвредили 902 украинских беспилотника над территориями:

Белгородской области;

Брянской области;

Волгоградской области;

Воронежской области;

Владимирской области;

Калужской области;

Курской области;

Липецкой области;

Новгородской области;

Орловской области;

Ростовской области;

Рязанской области;

Саратовской области;

Смоленской области;

Тверской области;

Тульской области;

Московского региона;

Краснодарского края;

Ставропольского края;

оккупированного Крыма;

акватории Азовского моря.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины направили большинство своих ударных дронов именно на Москву и столичный регион.

По словам мэра столицы РФ Сергея Собянина, речь идет о 493 БПЛА.

Прокремлевское РосСМИ "ТАСС" подсчитало, что ночью 14 октября Украина совершила одну из самых масштабных атак на Москву и регион за последние два года.

Более того, известно, что из-за угрозы атак беспилотников в Москве временно останавливали работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Дольше всего не работало Внуково - более восьми часов. Пассажиров сняли со всех рейсов.