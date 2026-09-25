Летіло майже 300 дронів та "Бандеролі": як впоралась ППО з нічною атакою РФ

З 18:00 24 вересня противник застосував безпілотники типу Shahed - зокрема 52 реактивних, а також дрони "Гербер", "Бандероль"/"Дань-Т" та імітатори "Пародія".

Запуски здійснювали з декількох напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Шаталово. Частина дронів вилетіла з тимчасово окупованих Донецької області та Автономної Республіки Крим - зокрема з Гвардійського.

У відсічі задіяли авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 07:30, вдалося знищити або придушити 267 ворожих безпілотників. Ще на 4 локаціях зафіксували падіння уламків від збитих дронів.

Станом на зараз у повітрі залиються кілька ворожих безпілотників.

Цієї ж ночі росіяни вдарили по Києву - безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі на рівні 4 поверху.

Є щонайменше один постраждалий, рух транспорту на частині вулиць столиці тимчасово обмежили.